Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур КРС в 2022 году

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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских госнужд на 2022 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 января 2022 года №16 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Всего планируется заготовить 920 тыс. шкур. Больше всего должны поставить Брестская и Минская области - 216 тыс. и 201 тыс. шкур соответственно.
Концерн "Беллегпром" определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья.
Облисполкомам и концерну "Беллегпром" правительство поручило обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд и контроль за их исполнением.-0-