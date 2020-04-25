25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br120 млн до Br1,06 млрд. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 апреля 2020 года №251 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Данные средства выделяются по Государственной программе развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. Они будут направлены Городейскому сахарному комбинату, Жабинковскому сахарному заводу, Скидельскому сахарному комбинату.

Беларусбанку в 2020 году будут предоставлены гарантии правительства в погашении основной суммы долга этих трех сахарных заводов по кредитам, выдаваемым на срок до 1 года в соответствии с указом от 4 марта 2019 года №97 "О закупке продукции растениеводства". Гарантии правительства, которые оформит Минфин, предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.-0-