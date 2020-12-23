Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство снова увеличило лимиты кредитования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 21 декабря 2020 года №750 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Объем кредитования Банком развития увеличен на Br65 млн до Br1,83 млрд.

Изначально Банк развития должен был выделить почти Br967 млн. В течение года эта сумма несколько раз правительством увеличивалась.-0-