Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2020 году определена постановлением Совета Министров от 31 декабря 2019 года №954, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br23,12, березы (кроме березы карельской) - Br7,64, дуба, ясеня и клена - Br79,92.

Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).-0-