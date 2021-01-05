Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №782, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br24,67, березы (кроме березы карельской) - Br8,15, дуба, ясеня и клена - Br85,27.

Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).-0-