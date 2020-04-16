Правительство увеличивает долю государства в акционерных обществах на сумму господдержки

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличит долю государства в уставных фондах акционерных обществ на сумму предоставленной им господдержки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 апреля 2020 года №222, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Доля государства будет увеличена на 11 предприятиях. Это Белорусский цементный завод, "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод, "Красносельскстройматериалы", "Кричевцементношифер", стеклозавод "Неман", "Ивацевичдрев", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, "Гомельдрев", "Речицадрев", "Мостовдрев".

В случае отсутствия у акционерных обществ собственных средств доля государства в их уставных фондах увеличивается в последующие годы при наличии собственных средств.

Министерству архитектуры и строительства, концерну "Беллесбумпром", Банку развития совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября поручено обеспечить передачу в собственность государства дополнительно эмитируемых акций.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-