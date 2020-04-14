Правительство в течение месяца представит пакет льгот для туротрасли на фоне коронавируса

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение месяца правительство представит льготы для туристической отрасли, которая наиболее пострадала от распространения коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает БЕЛТА.

"Сейчас изучаем опыт других стран, тех же России, Франции, Германии, Испании, Италии, потому что страны, которые были более подвержены коронавирусу, уже на государственном уровне принимают какие-то решения, - сказал Сергей Ковальчук. - Мы тоже будем предлагать пакет мер. Нужны налоговые, кредитные, арендные льготы. Мы на этапе проработки этого вопроса. В ближайшее время, думаю, решения будут приняты".

На прошлой неделе белоруской стороне удалось вернуть на родину всех туристов-соотечественников, которые отправлялись в другие страны через турфирмы и застряли там из-за закрытия границ. По тем гражданам, которые уехали за рубеж самостоятельно, решение примут в ближайшее время.-0-