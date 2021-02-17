17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям легпрома. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года №84 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Беларусбанку из бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников. Компенсация определена в размере разницы между ставкой рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых.

По займу Экспортно-импортного банка Китая для модернизации Оршанского льнокомбината будет компенсировано 100% ставки по кредиту. Полученные средства предприятие направит на пополнение оборотных средств.

Из бюджета будет выплачиваться Беларусбанку 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, 100% - по кредитам "Камволю".-0-