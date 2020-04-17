17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 апреля 2020 года №234 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее было предусмотрено, что в госорганизациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты (действующих размеров тарифных ставок (окладов), стимулирующих и компенсирующих выплат) работников допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1. Теперь действие этой нормы приостановлено.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.-0-