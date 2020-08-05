Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров выделил Минсвязи средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на общую сумму Br2,5 млн для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также работ в области технического нормирования и стандартизации. Соответствующее постановление от 3 августа 2020 года №460 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Институт прикладных программных систем получит Br1,2 млн на создание единой (интегрированной) республиканской автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. ОАО "Гипросвязь" выделено Br148,2 тыс. на разработку технических нормативно-правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Как сообщалось ранее, в мае текущего года правительство направило из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи Br1,16 млн для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сейчас сумма увеличена до Br2,5 млн, а также добавлены два новых проекта.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22 мая 2020 года.-0-