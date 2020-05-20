Правительство выделило Минсвязи и Минтрансу более Br2,5 млн на научные исследования

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров выделил Минсвязи и Минтрансу на безвозвратной основе средства внебюджетных централизованных инвестиционных фондов на общую сумму более Br2,5 млн для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Соответствующее постановление от 18 мая 2020 года №293 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, почти Br1,16 млн получит Министерство связи и информатизации для семи проектов. Самая крупная сумма - Br638 тыс. - выделена на разработку системы показателей оценки решений умного города и адаптацию типовой концепции развития умных городов в Беларуси. Для научно-технического и информационно-аналитического обеспечения информатизации в стране направлено Br137 тыс. Для научно-методического сопровождения оценки уровня цифровизации организаций, отраслей и функциональных сфер - Br146 тыс. Эти работы выполнит "Гипросвязь".

Белорусской государственной академии связи выделено Br62,9 тыс. на разработку проекта профессионального стандарта "Специалист по информационной безопасности инфокоммуникационных систем", а также Br66,6 тыс. - на профстандарт "Специалист в сфере облачных информационных технологий и их обслуживания". Еще Br60 тыс. пойдут на разработку рекомендаций по совершенствованию методики расчета платы за выделение и использование радиочастотного спектра для всех видов радиосвязи.

Институт прикладных программных систем получит почти Br49,2 тыс. на разработку программного обеспечения для административной процедуры "Государственная регистрация информационных ресурсов".

Согласно постановлению, Министерству транспорта и коммуникаций на 18 проектов направлено почти Br1,38 млн. "Белсудопроект" получит Br68,7 тыс. на исследование европейских инструментов, формирующих правовую основу деятельности внутреннего водного транспорта и разработку рекомендаций по их совершенствованию и внедрению.

Белорусскому научно-исследовательскому институту транспорта "Транстехника" выделено Br166 тыс. на разработку рекомендаций по усовершенствованию кодифицированных законодательных актов в области внутреннего водного транспорта, а также Br90 тыс. на исследование тенденций развития цифровых технологий в логистической системе Беларуси и подготовку отраслевого плана организации цифровой трансформации транспортно-логистической системы.

Белорусский дорожный инженерно-технический центр получит Br308,9 тыс. на расширение функционала системы показателей финансово-хозяйственной деятельности транспортной отрасли в веб-приложении для анализа форм отчетности.

Остальные средства направлены на различные исследования Белорусской государственной академии авиации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-