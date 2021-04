В ответ на недружественные действия - правительство запретило ввоз и реализацию ряда товаров

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года № 240. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

Документ принят на основании указа №128 "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявших решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к этим мерам.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).

Постановлением также утверждено положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.

Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь они будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

"Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись. После этого не позднее пяти рабочих дней с даты ее составления представляют два экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара", - рассказали в пресс-службе правительства.

После маркировки остатков таких товаров можно продолжить их дальнейшую реализацию. Лица, нарушающие данный запрет, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев. -0-