29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый праворульный белорусский электробус скоро отправится в британский Ноттингем. Информация об этом и фотографии размещены в аккаунте посольства Великобритании в Беларуси в социальной сети "Фейсбук", сообщает БЕЛТА.

"Первый праворульный электробус "Белкоммунмаш" только что вернулся с испытаний и скоро отправится в Ноттингем. За рулем - региональный директор Департамента экспортного финансирования Великобритании Вомик Шах", - говорится в сообщении.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости. Электробус является инновационным пассажирским транспортным средством. Одновременно объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и исключает их недостатки.-0-

Фото посольства Великобритании в Беларуси