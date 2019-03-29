29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый праворульный белорусский электробус скоро отправится в британский Ноттингем. Информация об этом и фотографии размещены в аккаунте посольства Великобритании в Беларуси в социальной сети "Фейсбук", сообщает БЕЛТА.
"Первый праворульный электробус "Белкоммунмаш" только что вернулся с испытаний и скоро отправится в Ноттингем. За рулем - региональный директор Департамента экспортного финансирования Великобритании Вомик Шах", - говорится в сообщении.
ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости. Электробус является инновационным пассажирским транспортным средством. Одновременно объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и исключает их недостатки.-0-
Фото посольства Великобритании в Беларуси
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