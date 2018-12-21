Предельный размер коэффициентов к ставкам имущественных налогов с 2020 года понизят до 2 раз

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предельный размер повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов, с 2020 года будет снижен с 2,5 до 2 раз. Это предусматривает обновленная редакция проекта Налогового кодекса, сообщил сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Дмитрий Кийко отметил, что во время работы над редакцией проекта Налогового кодекса бурную дискуссию вызвал вопрос отмены повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, которые сегодня имеют право устанавливать Советы депутатов. В настоящее время это право предусматривает возможность увеличить стандартные ставки налога на недвижимость и налога на землю до 2,5 раза.

"При обсуждении этого вопроса бизнес-союзы и представители реального сектора экономики выходили с предложением о том, чтобы это право ограничить и вернуться к размеру повышающих коэффициентов, который применялся до определенного времени. То есть повышать ставки этих налогов не более чем в 2 раза. С учетом достаточно длительного обсуждения этого вопроса принято компромиссное, в некоторой степени отлагательное решение - с 2020 года размер этих повышающих коэффициентов будет снижен с 2,5 до 2 раз. Это решение уже реализовано в предложенной редакции Налогового кодекса", - сказал Дмитрий Кийко.

Как сообщалось, обновленный Налоговый кодекс 19 декабря принят во втором чтении Палатой представителей, 20 декабря проект документа одобрил Совет Республики.-0-

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