Предложения "Беллегпрома" по рынку легкой промышленности переданы госорганам

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" подготовил обзор рынка легкой промышленности Беларуси, информация передана государственным органам, сообщила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По недобросовестной конкуренции (со стороны магазинов секонд-хенд и азиатских магазинов. - Прим. БЕЛТА) работа ведется, все наши промежуточные информационные данные переданы государственным органам, которые должны нас услышать и ответить. Как только поймем, как будем дальше работать, проинформируем отдельно", - отметила Татьяна Лугина.

Как сообщалось, концерн "Беллегпром" выступает за честную конкуренцию на потребительском рынке Беларуси. По данным специалистов, в структуре товаров, представленных в торговых залах магазинов секонд-хенда, около 70% - новые вещи. То есть под маркой изделий секонд-хенд, которые не облагаются ввозными пошлинами, завозится новая одежда с этикетками.

Что касается азиатских магазинов, то там можно встретить изделия, не соответствующие требованиям технического регламента по составу волокон и другим компонентам. При их производстве используются низкокачественные материалы, тогда как белорусские предприятия применяют натуральное сырье. Это сказывается на конечной цене продукта.-0-

Бренд "Сукно" будет сохранен - Лугина "Это долгосрочный проект. Рассматривалось несколько путей развития предприятия. Принято и согласовано решение о сохранении марки "Сукно". Предприятие будет находится на площадке ОАО "Камволь", - отметила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.