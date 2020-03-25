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Экономика
25 марта 2020, 17:00

Предложения бизнеса будут учтены при разработке мер по обеспечению стабильной работы экономики

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения бизнеса по обеспечению стабильной работы белорусской экономики обсуждались во время рабочей встречи заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича с руководителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Дмитрий Матусевич во время встречи. Фото Минэкономики
Дмитрий Матусевич во время встречи. Фото Минэкономики

Министерство совместно с облисполкомами организовало мониторинг ситуации в предпринимательской среде, связанный с экономическими последствиями сложной эпидемиологической ситуации в мире и некоторым ослаблением обменного курса белорусского рубля. Он проводился в форме прямого выезда на места, встреч с представителями бизнес-сообщества в регионах, прямых телефонных линий, анализа материалов СМИ.

Во время рабочей встречи обсуждались предложения, поступившие от представителей бизнеса, а также возможности и пути их имплементации в разрабатываемые Минэкономики меры по обеспечению стабильной работы белорусской экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Данные меры будут включать в себя блоки в таких сферах, как бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная и пруденциальная политика, в рамках работы интеграционных объединений, в реальном секторе экономики и на потребительском рынке.

Результаты рабочей встречи будут учтены при внесении данных предложений в правительство.-0-

Фото Минэкономики

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