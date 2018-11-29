Предложения по созданию в Беларуси современных энергоемких производств подготовят до 10 января

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана рабочая группа по выработке предложений, позволяющих обеспечить эффективное использование созданных, модернизированных и создаваемых в Беларуси энергогенерирующих мощностей. Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 27 ноября 2018 года №352р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В частности, рабочей группе поручено до 10 января 2019 года изучить потребность страны в создании новых производств (их потенциал электропотребления) в различных сферах экономики, подготовить предложения о создании современных производств на долгосрочную перспективу по годам (до 2035 года), в том числе энергоемких (по регионам), оценить их влияние на электропотребление и др.

Согласно документу, в срок до 10 марта 2019 года в Совет Министров в установленном порядке должен быть внесен проект доклада главе государства по вопросу о разработке программы стратегического развития экономики Беларуси, позволяющей обеспечить эффективное использование созданных, модернизированных и создаваемых в стране энергогенерирующих мощностей.

Руководитель рабочей группы - заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Также в состав рабочей группы вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич и др.-0-