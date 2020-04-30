Предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится - Нацбанк

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится, сообщила сегодня на брифинге заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич, комментируя новшества в предоставлении и погашении кредитов с 1 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если это кредит на недвижимость, то сохраняется форма подтверждения доходов в том числе в виде справки. Также есть кредиты на автомобиль и другие кредиты на достаточно большие суммы, и банк, безусловно, может потребовать справку", - отметила Ольга Илюкевич.

Вместе с тем, по словам представителя Нацбанка, благодаря развитию технологий многие банки уходят от справок о зарплате и подтверждают доходы клиентов по другим каналам. "Справка и до этого присутствовала при предоставлении отдельных видов кредитов, и сейчас она тоже может быть", - констатировала она.

Как сообщалось, с 1 мая вносятся изменения в порядок предоставления и возврата кредитов. В том числе установлены требования к определению среднемесячного дохода физлица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо информацию, подтвержденную документально.

Прозрачность, оптимизация и снижение рисков - как меняются подходы к кредитованию физлиц с 1 мая С 1 мая банки будут обязаны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по кредитному договору по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения.

При использовании заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин: величина дохода, указанная физлицом; номинальная начисленная зарплата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства (пребывания) физлица; номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица; средний размер пенсий; установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.

Подходы в отношении информации о доходах (перечень и порядок предоставления подтверждающих документов, перечень доходов, подходы к их оценке с учетом особенностей различных видов доходов и кредитов, порядок проверки информации) устанавливаются в локальных правовых актах банка.

Как пояснила Ольга Илюкевич, ранее банки сталкивались с тем, что заявленный физлицом уровень дохода не всегда совпадал с действительным. Это приводило к тому, что в результате кредитная нагрузка для клиента была чрезмерной.-0-