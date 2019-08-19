Предотвращение торговых конфликтов обсудят на форуме "Евразийская неделя"

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проблемы перепроизводства и предотвращение торговых конфликтов на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского экономического союза будут обсуждаться на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019" который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

25 сентября на площадке форума состоится панельная дискуссия "ЕАЭС: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынках АТР". "Сегодня странам - участницам ЕАЭС важно разумно капитализировать сложившуюся интеграцию своих экономик в глобальный рынок. Перспективным является направление Азиатско-Тихоокеанского региона, включающего в себя устойчиво развивающиеся экономики с растущим спросом. Учитывая огромный потенциал этого региона, нам необходимо определить векторы работы для расширения взаимного присутствия на рынках, выявить драйверы роста кооперации и товарооборота. Все это мы обсудим на форуме", - отметила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК, председатель оргкомитета форума Вероника Никишина.

Во время панельной дискуссии предполагается определить товарные рынки и рынки услуг, на которых сегодня наблюдается наиболее выраженный потенциал роста, прослеживаются возможности для расширения экспорта товаров стран. Одновременно важным предметом для обсуждения станет, как совместно со странами АТР можно решать проблемы перепроизводства для предотвращения торговых конфликтов и рисков сдерживания экономического развития.

К участию в панельной дискуссии приглашены министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, министр экономики Армении Тигран Хачатрян, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, президент Корейского института международной экономической политики Ли Чже Йон, заместитель генерального секретаря АСЕАН Аладдин Рилло, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоу Вэнь и другие.

В ЕЭК напомнили, что ЕАЭС с момента своего основания проводит открытую политику встраивания в многостороннюю торговую систему и использования возможностей углубленной регионализации для расширения границ рынков сбыта. Взаимная торговля государств - членов ЕАЭС со странами АТР постоянно растет и в 2018 году превысила $294 млрд, что составляет почти 40% всего внешнеторгового оборота ЕАЭС. В регионе АТР у ЕАЭС с октября 2016 года установлен режим свободной торговли с Вьетнамом, ведется активная работа по разработке соглашений о свободной торговле с Сингапуром, Индией. В ближайшее время вступит в силу соглашение о торгового-экономическом сотрудничестве с КНР, подписаны меморандумы о сотрудничестве с Бангладеш, Камбоджей, Республикой Корея, Перу, Таиландом, Чили, Эквадором.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и ЕЭК. Решение о его проведении приняли в мае 2015 года главы правительств государств - членов союза. Мероприятие включает деловую и выставочную части. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в России на площадке Московского международного форума "Открытые инновации". Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане (Казахстан), на площадке ЭКСПО и был внесен в список 18 наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки. В 2018 году "Евразийская неделя" прошла в Ереване (Армения) и собрала около 3100 посетителей, представляющих бизнес, государственные структуры и экспертное сообщество государств ЕАЭС, Сингапура, Европейского союза, Республики Корея, Чили, Вьетнама, Египта, Ирана и других стран.-0-