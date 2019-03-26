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Предприятие "АСБ Брокер" выкупило пакет госакций ОАО "ЦАУК"

Экономика 26.03.2019 | 12:52
Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет государственных акций ОАО "ЦАУК" 25 марта был продан единственному участнику аукциона в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Принадлежащие Республике Беларусь 11 723 акций (8,1232% уставного фонда) были проданы унитарному предприятию "АСБ Брокер" за более чем Br161,6 тыс. ОАО "ЦАУК" (Минск) осуществляет деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств, перевозке грузов, а также оказывает услуги по хранению транспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Помимо акций ОАО "ЦАУК", на электронные торги на бирже 25 марта были выставлены госакции открытых акционерных обществ "Беллегпромпроект", "Бобруйская обувная фабрика", "МинскСортСемОвощ", "Минский Промтранспроект", "Завод Промбурвод", "Мотекс" и "СУМ-96". В связи с отсутствием заявок аукционы были признаны несостоявшимися.-0-

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Теги
госимущество, предприятие, торги
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