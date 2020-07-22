Предприятие по переработке рыбы создано на базе бывшего винзавода в Глубокском районе

22 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие по переработке рыбы создано на производственной площадке ликвидированного КУПП "Подсвильский винзавод" в Глубокском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА управляющий по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) завода Владимир Кандыбо.

Для реализации проекта было зарегистрировано ООО "Фишмэн Пауэр". На начальном этапе компания займется выпуском копченой и соленой продукции из морской рыбы. Для этого в ноябре 2019 года на аукционе инвестор приобрел комплекс недвижимого имущества винзавода почти за Br283 тыс. В состав комплекса вошло около 50 капитальных строений и объектов инженерной инфраструктуры в горпоселке Подсвилье Глубокского района, в том числе двухэтажное здание заводоуправления, главный производственный корпус, соковый цех и цех газированных напитков, помещение бара и два магазина, два спиртохранилища.

На перепрофилирование производственных помещений инвестор направил около Br780 тыс. В частности, в бывшем цехе розлива винодельческой продукции организовано копчение, в лаборатории и складском помещении производится соление рыбы. Котельная будет переведена на природный газ. На предприятии трудоустроено более 20 человек из числа бывших работников Подсвильского винзавода.

В перспективе переработку сырья планируется организовать по круглосуточному циклу. Для этого предполагается создать около 120 рабочих мест, которые преимущественно займут бывшие работники винзавода после соответствующей переподготовки. Продукция будет полностью экспортироваться на российский рынок. При выходе на ежемесячную переработку около 150 т сырья производитель рассчитывает получать выручку от реализации в сумме около 2,7 млн российских рублей в месяц.

КУПП "Подсвильский винзавод" создано в 1954 году, специализировалось на выпуске плодово-ягодных вин, ликеро-водочных изделий.

По информации пресс-службы экономического суда Витебской области, производство по делу о банкротстве предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В сентябре 2017 года винзавод признан экономически несостоятельным, в отношении него введена процедура санации на 18 месяцев. В сентябре 2018 года в связи с ухудшением основных производственно-финансовых показателей и невыполнением плана санации суд принял решение о прекращении санации предприятия, признании его банкротом и открытии в отношении должника ликвидационного производства, которое завершилось в июле этого года.

В реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму более Br12,6 млн. За период ликвидации уплачено около Br17,2 млн внеочередных платежей, в том числе в бюджет - Br9,5 млн. Погашена кредиторская задолженность почти на Br600 тыс. Проведено более 100 электронных торгов, реализовано имущество на общую сумму свыше Br1,7 млн. В ходе ликвидационного производства уволены 105 работников, из которых 3 человека вышли на досрочную пенсию, 96 - трудоустроились самостоятельно или с помощью службы занятости.-0-