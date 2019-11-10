Предприятий с зарплатой ниже Br500 в Беларуси до конца года останется несколько десятков - Минэкономики

10 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Предприятий со средней зарплатой менее Br500 в Беларуси до конца года останется несколько десятков. Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Указ №401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" предусматривает разработку плана дополнительных мер для роста экономики. По словам министра, отдельное внимание будет уделено предприятиям с низкой зарплатой. Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по Br500 и меньше. "До конца года поставлена задача максимально снизить количество таких предприятий, чтобы их осталось несколько десятков", - отметил Дмитрий Крутой. По организациям, которые не могут выплачивать по Br500-600, будут приниматься системные решения, подчеркнул он.

Кроме того, в 2019 году правительство планирует разобраться с ситуацией на предприятиях, где зарплата ниже Вг400. "Их осталось девять. До конца года разберемся полностью", - сказал министр.

Дмитрий Крутой прокомментировал некоторые прогнозные параметры 2020 года. Так, рост ВВП запланирован на 2,8%. В тоже время международные эксперты считают, что этот показатель будет ниже. Они, как пояснил руководитель Минэкономики, берут самые негативные, пессимистические сценарии, учитывая, что у Беларуси на следующей год пока нет договоренностей с Россией по цене на газ и по вопросу компенсации потерь от налогового маневра.

Министр напомнил, что на уходящей неделе в стране работала миссия МВФ. Стороны обменялись данными о параметрах денежно-кредитной, финансовой сферы, макроэкономических показателях. "Думаю, у них будет в ближайшее время опубликована более взвешенная оценка по росту нашей экономики", - считает Дмитрий Крутой.

Экспорт Беларуси в следующем году должен увеличиться на 3,6%. Опережающими темпами он будет расти в части услуг. В числе лидеров останется IT- сектор. Темп роста экспорта информационных услуг запланирован на уровне 110-112%. На втором месте транспорт - 104-105%. Большой экспортный потенциал имеют образование, здравоохранение, финансовый сектор, туризм. Сейчас с учетом этого разрабатываются программы их развития.-0-