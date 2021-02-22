Предприятия "Белгоспищепрома" планируют заключить контракты на $2 млн на выставке Gulfood в Дубае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белгоспищепром" планируют заключить контракты более чем на $2 млн во время международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood-2021 в Дубае (ОАЭ). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе концерна.

"Общая сумма контрактов, которые предприятия концерна планируют заключить в Дубае, составит более $2 млн, - отметили в пресс-службе. - Так, в первый день переговоров ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" заключило контракт на $1 млн, а представители ООО "Белпищепром" подписали договор на поставку белорусских продуктов на $500 тыс.".

Также в рамках выставки запланировано подписание контрактов по поставкам белорусской ликеро-водочной продукции в страны Африки (Нигерия, Гана, ЮАР), Омана и Ирака. "ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск кристалл Групп" расширило линейку водок ALPHA LINE за счет нового формата (1 л) и вкусовых вариантов (с кофе), которая будет представлена на рынке Ближнего Востока и стран Африки", - рассказали в концерне.

"Белгоспищепром" представил гостям и участникам выставки много разработок белорусских технологов. В частности, ОАО "Красный пищевик" кроме монофлерных видов меда презентовало новинки: взбитый мед с клюквой, клубникой, черникой, вишней, лимоном и имбирем, а также медовые десерты с фундуком, миндалем, кешью и грецким орехом. Как отметили в пресс-службе, эта продукция уже завоевала интерес у посетителей мероприятия. Также высоким спросом пользуется и белорусское рапсовое масло.

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок высоко оценил потенциал продукции концерна "Белгоспищепром" на рынке Ближнего Востока.

Gulfood-2021 - крупнейшая в мире ежегодная выставка продуктов питания и напитков. Она проходит в Дубае (ОАЭ) с 21 по 25 февраля. С учетом принимаемых организаторами мер безопасности в связи с пандемией коронавируса площадка станет одним из первых глобальных выставочных мероприятий в 2021 году.-0-