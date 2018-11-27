Предприятия "Белгоспищепрома" представят продукцию на выставке во Вьетнаме

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белгоспищепром" будут представлены на национальном стенде Беларуси во время международной многоотраслевой выставки Vietnam Expo, которая пройдет 5-8 декабря в Хошимине. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Свою продукцию представят ОАО "Криница", ОАО "Белсолод", СП ОАО "Спартак", ОАО "Минск Кристалл - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Минский завод игристых вин", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Красный Мозырянин", ОАО "Лидапищеконцентраты".

Vietnam Expo является одной из крупнейших универсальных торгово-экономических выставок Юго-Восточной Азии. Мероприятие называют главной переговорной площадкой азиатского региона. Ежегодно в выставке принимают участие порядка 450 компаний из 23 стран мира. Общее число посетителей превышает 21 тыс. человек. В числе основных тематических разделов форума машиностроение, автомобильная промышленность, электротехническое оборудование, связь и телекоммуникации, компьютеры и программное обеспечение, деревообрабатывающее оборудование, легкая и пищевая промышленность.

Как отмечают в "Белгоспищепроме", большой интерес к выставке объясняется тем, что Вьетнам - это не только выгодный потребительский рынок, который насчитывает более 92 млн человек, но и своего рода торговые ворота на весь регион Юго-Восточной Азии, население которого превышает 600 млн человек.-0-