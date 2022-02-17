17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" в 2021 году нарастили экспорт на 15%. Об этом сказал заместитель председателя концерна Александр Яковчиц на открытии бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom Consulting, передает корреспондент БЕЛТА.
"В прошлом году предприятия концерна неплохо приросли на внешних рынках - на 15%. В частности, по Китаю темп роста составил 160%, в государства Европейского союза - 107%. Также возросли поставки в страны Персидского залива", - сказал Александр Яковчиц.
По его словам, это очень хорошие результаты, учитывая, что сейчас довольно непросто работать на внешних рынках: в связи с пандемией COVID-19 многие страны закрываются и в основном отдают приоритет своим локальным производителям.
Участниками бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom Consulting стали более 20 предприятий кондитерской, масложировой, консервной, алкогольной, сахарной и других отраслей. Тема встречи - стратегия, исследования, коммуникации в современных условиях. Эксперты в сфере маркетинга, инвестиций и консалтинга поделятся с производителями продуктов питания эффективными комплексными решениями для продвижения отечественной продукции, особенностями разработки и реализации стратегии развития компании, современными методами и кейсами маркетинговых исследований. В программе запланированы выступления на тему развития бренда и особенностей работы с блогерами.-0-
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Фото пресс-службы Белгоспищепрома