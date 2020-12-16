Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерские фабрики концерна "Белгоспищепром" выпустят в этом сезоне около 1,7 млн сладких новогодних подарков, сообщили БЕЛТА в концерне.

Стоимость новогодних подарков составит от Br3,5 до Br36 (без НДС). Они расфасованы в баулы различной формы и размеров, вес подарков - от 300 г до 3 кг.

Традиционно основные производители новогодних подарков "Коммунарка" и "Спартак" выпускают новогодние подарки в тематической мягкой игрушке - символе года, 2021 год пройдет под знаком Белого металлического быка.

В фирменных магазинах предоставляется услуга по формированию новогодних подарков по желанию покупателей в деревянную или картонную стилизованную упаковку.

Праздничная новогодняя упаковка может трансформироваться в фоторамку, помимо сладкой продукции в подарках можно найти расписание уроков, игровое поле для семейных игр, а также новогодние наклейки и блокнот.-0-