Предприятия "Беллегпрома" изготовили почти 15 млн защитных масок

13 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Почти 15 млн защитных масок изготовили предприятия "Беллегпрома". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

"Президент поставил задачу к концу прошлой недели выйти на выпуск 1 млн масок в сутки. Рубеж в миллион был преодолен 9 апреля. На утро пятницы за сутки предприятия концерна выпустили 1,17 млн масок. Всего с февраля произведено 14 млн 823 тыс. защитных масок", - отметили в пресс-службе. На выходных предприятия продолжили работать. Для многих швей эта была уже шестая суббота подряд. К 15 апреля стоит задача выйти на выпуск 2 млн масок в сутки.

Как сообщалось ранее, правительство приняло решение определить РУП "Белфармация" единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП "Белмедтехника".-0-