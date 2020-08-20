20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" намерены углубить кооперацию с украинскими коллегами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Завершился двухдневный визит делегации концерна "Беллегпром" в Украину, во время которого состоялись переговоры с руководством ассоциации "Укрлегпром" по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по увеличению поставок предприятий отрасли, - отметили в пресс-службе. - Достигнуты договоренности об углублении кооперации предприятий легкой промышленности двух стран".

Визит был организован при содействии посольства Беларуси в Украине.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-