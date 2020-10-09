Предприятия "Беллегпрома" реализуют 4 проекта за счет инвестиционного фонда концерна

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" реализуют четыре перспективных проекта за счет инвестиционного фонда концерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

"На очередном совете концерна рассматривался вопрос выделения денежных средств из инвестиционного фонда "Беллегпрома" для реализации перспективных отраслевых проектов. Участникам заседания представили восемь проектов, четыре из которых решением совета будут реализованы за счет инвестиционного фонда - три уже до конца текущего года и один в начале 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

ОАО "Речицкий текстиль" собирается внедрить технологию финишной отделки махровых изделий, которая позволит придать им дополнительный объем и мягкость. ОАО "Світанак" получит средства для приобретения кругловязальной машины 28-го класса и начнет выпускать интерлочные полотна для пошива спортивной одежды, которые в Беларуси до сих пор не производились. ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" закупит оборудование, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукции для галантереи, а также производить кожи для мебели. ОАО "Полесье" за счет инвестиционного фонда концерна реализует ресурсосберегающий проект, который позволит значительно снизить затраты на подготовку воды для крашения пряж.

Как отметили в пресс-службе, денежные средства из фонда "Беллегпрома" могут быть выделены на модернизацию, создание нового высокотехнологического и реконструкцию действующего производства, освоение новых видов деятельности (новой продукции), внедрение прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий, улучшение качества продукции, расширение ассортимента, а также обеспечение конкурентоспособности товаров.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-