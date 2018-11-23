Предприятия "Беллегпрома" участвуют в текстильной выставке в Польше

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" участвуют в международной текстильной выставке Fast Textile 2018, которая проходит 22-24 ноября в Варшаве. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
Свою продукцию презентуют предприятия БПХО, "Моготекс", "Камволь", "Лента". Их представители провели переговоры с компаниями, заинтересованными во взаимодействии. Концерн "Беллегпром" и польская компания Ptak S.A. подписали соглашение о намерениях сотрудничества.
Текстильная выставка считается важнейшим событием в польской текстильной отрасли и проходит в международном выставочном центре Ptak Warsaw Expo. В программе многочисленные семинары и специализированные мероприятия, в их числе семинары по швейному производству, курсы по декорированию одежды, мастер-классы по конструированию одежды, презентация текстильного оборудования, текстильный форум.-0-
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