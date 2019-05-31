Предприятия "Беллегпрома" в I квартале экспортировали 54% товаров

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" в январе-марте экспортировали продукции на $120,1 млн, что составило 54,1% от общего объема производства, сообщили БЕЛТА в концерне.

Товары легкой промышленности поставлялись в 47 стран мира. Увеличение темпов роста экспорта наблюдается в таких странах, как Израиль (174,2%), Испания (181,1%), Италия (272,9%), Республика Корея (в 4,8 раза), Латвия (231%), Литва (103%), Нидерланды (107,7%), Польша (186,3%), Сербия (144,2%), США (144,5%), Франция (107,8%), Чехия (133,2%), Эстония (105,4%), Япония (в 9,2 раза). Всего в страны дальнего зарубежья поставлено товаров на $23,3 млн.

Среди стран СНГ отмечается рост поставок в Азербайджан (в 6,8 раза), Армению (на 64,6%), Узбекистан (на 34,8%). Несколько снизились объемы экспорта в Кыргызстан, Казахстан, Молдову, Таджикистан и Украину.

Всего в I квартале организации, входящие в состав концерна, произвели продукции на сумму Br475,8 млн, освоили Br9,7 млн инвестиций в основной капитал. На приобретение оборудования направлено Br8,2 млн, на выполнение строительно-монтажных работ - Br1,4 млн. Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в текстильной отрасли привлекли ОАО "Моготекс" и ОАО "Витебские ковры", в кожевенно-обувной отрасли - ЗАО "ДФЗ". По государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы реализуются восемь проектов: в ОАО "Моготекс", ОАО "Витебские ковры", ОАО "Камволь", ОАО "Полесье" (три проекта), ОАО "Ручайка", ОАО "Гронитекс". В 2019-2023 годы будут реализованы инновационные проекты в ОАО "8 Марта", ОАО "Полесье", ОАО "БелКредо", ОАО "Белфа".-0-