Предприятия "Беллегпрома" в I квартале экспортировали 58,3% продукции

5 мая, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" в первом квартале 2020 года экспортировали 58,3% продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Предприятия концерна "Беллегпром" в январе - марте экспортировали продукции на $109,1 млн, это составило 58,3% от общего объема производства. Товары легкой промышленности поставлялись в 41 страну мира", - отметили в пресс-службе. Импорт за первый квартал достиг $59,6 млн, или 81,9% к соответствующему периоду 2019 года. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в сумме $49,5 млн.

За первые три месяца 2020 года организации "Беллегпрома" произвели промышленной продукции на Br422,6 млн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в целом по концерну по итогам работы за январь - март этого года составила Br802,4.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема производства товаров легкой промышленности в Беларуси и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров. Продукция поставляется в 56 стран мира.-0-