Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейные и трикотажные предприятия "Беллегпрома" за январь - сентябрь 2020 года увеличили чистую прибыль и рентабельность, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"За девять месяцев текущего года трикотажные предприятия, входящие в структуру концерна, получили чистую прибыль в размере Br46,5 млн (на Br12 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года), швейные предприятия - в сумме Br13,9 млн (на Br3,3 млн больше, чем в январе - сентябре прошлого года)", - рассказали в пресс-службе.

Рентабельность продаж в швейной отрасли за третий квартал составила 16,7% (12,5% в аналогичном периоде 2019 года), в трикотажной - 13% (11,4% в январе - сентябре прошлого года).

Возросла и рентабельность реализованной продукции: по трикотажной отрасли - до 15,6% (против 14%), по швейной отрасли - до 20,2% (против 15,5% за девять месяцев прошлого года).

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-