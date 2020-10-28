28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают восстановить и нарастить экспорт в Молдову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Делегация "Беллесбумпрома", в состав которой вошли руководители ряда предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, находится с визитом в Молдове 27-30 октября. В планах - переговоры с заинтересованными молдавскими компаниями о реализации белорусской продукции. Также намечена презентация производственно-технического и экспортного потенциала белорусских предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности для представителей деловых кругов Молдовы.

Объем экспорта продукции предприятий в эту страну относительно небольшой. За 2019 год в Молдову поставлено продукции на $3 млн, за восемь месяцев 2020-го - на $1,8 млн (снижение к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%). "Среди основных причин - снижение общей активности на рынках, в частности молдавском. Повлияли и иные факторы. Поэтому для предприятий концерна сейчас важно как минимум восстановить прежние объемы экспорта в эту страну, а также найти возможности для его наращивания в перспективе", - отметили в пресс-службе.

Ряду предприятий концерна даже с учетом ситуации на рынках из-за карантинных мер удалось существенно нарастить в этом году экспорт в Молдову. Например, Завод газетной бумаги увеличил экспорт пиломатериалов более чем в 2,2 раза, Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" почти в 1,3 раза нарастила поставки мебели. Бумажная фабрика "Спартак" в 1,5 раза увеличила поставки бумаги и картона и в 1,2 раза бумажной тары. "ЦБК-Консалт" экспортировал в Молдову на 14,3% больше обоев. "Это говорит о том, что резервы и возможности для наращивания экспорта есть", - подчеркнули в концерне.-0-