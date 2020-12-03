Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье почти в 1,4 раза

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-октябре 2020 года увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2019-го почти в 1,4 раза до $36,38 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Беллесбумпрома" Ружена Новицкая.

"В текущем году предприятия концерна усилили работу по развитию экспорта продукции из древесины, при производстве которой образуется наибольшая добавленная стоимость, в частности, мебели. Мебельное производство является основой деревообрабатывающей промышленности, в нем обеспечивается наиболее глубокая переработка древесины. Поэтому в числе стратегических отраслевых задач по повышению эффективности использования древесного сырья и промышленной деятельности в целом стоит наращивание производства готовой продукции и ее экспорта. Проводимая планомерная работа дает свои результаты", - отметила Ружена Новицкая.

На фоне снижения активности на мировых рынках из-за эпидемиологической ситуации предприятия концерна в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье почти в 1,4 раза - на 36,4% до $36,38 млн. Основной объем отгрузок по дальнему зарубежью - в страны Европейского союза. За январь-октябрь он составил $35,6 млн.

По словам пресс-секретаря, одним из важнейших направлений в экспорте мебели является сотрудничество с крупнейшими мировыми торговыми сетями. "За последние годы предприятия концерна наладили работу с рядом таких сетей. Преимуществами этого направления экспорта являются долгосрочные контракты и стабильные равномерные объемы", - пояснила она. Активно с европейскими торговыми сетями работают ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Могилевдрев", ОАО "Гомельдрев" и др. Недавно начались отгрузки продукции ЗАО "Молодечномебель" в адрес крупнейшей торговой сети, осуществляющей продажи в 20 странах через собственные онлайн-магазины. С крупными покупателями в Европе уже на протяжении многих лет работает ЗАО "ХК "Пинскдрев". Ежегодно компания наращивает объемы экспорта в дальнее зарубежье и расширяет ассортимент поставляемой продукции.

Отмечается положительная динамика и экспорта в целом по предприятиям концерна. За январь-октябрь этого года он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 2,6% до $491,8 млн.

На внешние рынки поставлено 75,6% всего объема произведенной продукции. За аналогичный период 2019 года доля экспортных поставок в реализации продукции составляла 68,4%. Рост - 7,2 процентного пункта.

В товарной структуре экспорта основной объем пришелся на древесные плиты (ДСП, ДВП, МДФ) - 23,3%, их экспортировано на $114,6 млн, мебель - 20,6%, или $101,3 млн, целлюлозу - почти 16%, или $78,2 млн, бумагу и картон - 12,3%, или $60,3 млн, а также фанеру - 11,6%, или $75,3 млн.

В географии поставок наиболее крупными рынками для продукции предприятий концерна являются Россия, Польша, Китай, Украина и Литва. Всего в настоящее время продукция экспортируется в 67 стран.-0-