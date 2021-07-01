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01 июля 2021, 11:35

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт почти на 36%

На производстве ОАО "Ивацевичдрев"
На производстве ОАО "Ивацевичдрев"

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт за январь - май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 35,8%, почти до $330 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"За пять месяцев предприятия отрасли на внешние рынки, география которых составила 60 стран, поставили продукции на $329,6 млн, что на $87 млн (или на 35,8%) больше, чем за такой же период прошлого года", - отметили в пресс-службе.

Основу экспорта составила продукция глубокой переработки древесины, иного сырья и материалов. Это такие товары, как мебель (мягкая и корпусная - из массива древесины и древесных плит), различные виды древесно-стружечных (в основном ламинированных) и древесноволокнистых плит (в том числе напольных ламинированных покрытий и теплоизоляционных плит), а также различные виды фанеры, бумаги, картона и целлюлоза.

Поставки мебели на экспорт выросли на 46,1%, древесных плит - более чем на 60%, фанеры - на 54,7%, бумаги и картона - почти на 40%.

В товарной структуре экспорта предприятий концерна также представлены обои, готовые деревянные строительные конструкции, окна, двери, продукты лесохимии (канифоль, скипидар, смолы и масла), погонажные изделия, древесное топливо (пеллеты, брикеты и др.), спички и прочее - всего более 60 наименований товаров.

В страновой структуре экспорта предприятия концерна благодаря активной работе по диверсификации внешней торговли сохраняют оптимальный баланс распределения рынков. "Так, в страны Европейского союза из общего объема экспорта поставляется 41,6% продукции, в государства Евразийского экономического союза - 33,8%, на прочие рынки, в том числе "дальней дуги", - 24,6%. Это позволяет экспортерам не зависеть от какого-либо одного рынка и с учетом конъюнктуры на разных векторах оптимально распределять продажи", - рассказали в "Беллесбумпроме".

В целом практически все предприятия концерна экспортно ориентированы, на внешние рынки они реализуют 81,4% производимой продукции.-0-

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