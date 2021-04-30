Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт продукции почти на 20%

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт продукции в I квартале 2021 года почти на 20%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

За первые три месяца 2021 года организации концерна на внешние рынки поставили продукции на $176,4 млн, что на 19,9% больше, чем январе - марте 2020 года.

"Рост экспортных отгрузок отмечается на рынках и ближнего, и дальнего зарубежья. В страны СНГ реализовано товаров на $83,3 млн, что на 14,5% больше прошлогоднего уровня. В дальнее зарубежье экспортировано продукции на $93,1 млн. Рост составил 25,1%", - рассказали в концерне.

В географии поставок традиционно лидирующую позицию занимают Россия (более 32%), Польша (16%) и Китай (11,5%). Всего продукция организаций "Беллесбумпрома" в январе - марте экспортировалась в 38 стран.

В концерне подчеркнули, что наибольшую долю в товарной структуре экспорта занимает продукция глубокой переработки, в которой образована наибольшая добавленная стоимость. Это древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. По всем этим товарам обеспечен рост отгрузок.-0-