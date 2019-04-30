Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий концерна "Беллесбумпром" увеличился в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% и достиг почти $140 млн, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта заняли древесные плиты (ДВП и ДСП - $41,2 млн), мебель ($29,8 млн), бумага и картон ($22,5 млн), фанера ($14,4 млн). За рубеж также поставлены различные пиломатериалы, окна, двери, строительные конструкции, обои, древесное топливо, спички, продукция лесохимии.

В страны дальнего зарубежья отгружено 50,5% всей продукции, в ближнее зарубежье - 49,5%. Среди стран дальнего зарубежья 39,1% занимают рынки Европейского союза, 7,2% - Китай.

В ближнем зарубежье основным рынком сбыта для предприятий концерна традиционно остается Российская Федерация, куда экспортировано продукции на $44,2 млн - на 13,3% больше, чем в первом квартале 2018 года. В тройку наиболее крупных рынков в ближнем зарубежье также входят Украина и Казахстан.

Всего география экспортных поставок предприятий концерна охватила 52 страны. Среди новых рынков, которые сейчас активно осваиваются, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Марокко, Швейцария.-0-