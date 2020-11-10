Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили в январе-сентябре экспорт в дальнее зарубежье на 7,6%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили в январе-сентябре 2020 года экспорт в дальнее зарубежье на 7,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На рынки дальнего зарубежья экспортировано продукции на $217,4 млн, что на $15,4 млн больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Увеличилась и доля поставок в дальнее зарубежье в общем объеме экспорта. За январь-сентябрь текущего года она составила 50,3% и превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 2,8 процентного пункта.

Наибольший объем отгрузок пришелся на Польшу (28,8% от общего объема экспорта в дальнее зарубежье), Китай (22,2%) и Литву (13,3%). В целом поставки на рынки дальнего зарубежья охватили 56 стран. Среди них такие как Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Иран, Турция, ОАЭ, Канада, Мексика, Шри-Ланка.

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья наибольшая доля пришлась на целлюлозу (25,8% в общем объеме), фанеру (18,2%) и мебель (14,2%). Поставляется также вся линейка древесных плит (ДСП, ДВП/МДФ), бумага, картон, обои, двери, окна, строительные конструкции, деревянные дома, продукты лесохимии, пиломатериалы и древесное топливо.

В целом за 9 месяцев текущего года предприятиями концерна экспортировано продукции на $431,8 млн, что на 1,4% больше уровня аналогичного периода 2019 года. География поставок - 66 стран.-0-