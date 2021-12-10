10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили за январь - октябрь экспорт в страны ЕАЭС почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"За десять месяцев текущего года организации концерна экспортировали в страны Евразийского экономического союза продукции на $263 млн, что превышает объемы аналогичного периода 2020 года на 48,6%. В общем объеме экспорта предприятий концерна рынок ЕАЭС занимает 33,4%", - рассказали в пресс-службе.

Товарная структура поставляемой в ЕАЭС продукции довольно широкая, она охватывает 15 групп товаров из древесины, целлюлозы, бумаги и картона. Основная доля приходится на мебель и различные древесные плиты (30% и 31% в структуре соответственно), на бумагу и картон (17,7%), а также целлюлозу (12,5%). Хорошим спросом в странах ЕАЭС пользуются продукты лесохимии (канифоль, скипидар, смолы, масла и прочее), фанера, деревянные конструкции, окна, двери, обои, спички и прочие изделия из древесины.

"У предприятий концерна выстроены многолетние прочные торгово-экономические и дружеские связи с партнерами из России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Рынки этих стран всегда были и остаются близкими и перспективными для белорусской деревообработки. Этому содействуют в том числе решения, принимаемые Евразийским экономическим союзом по развитию взаимной торговли, экспорта и упрощению процедур перемещения товаров по территории стран - участниц союза. В частности, стратегией развития ЕАЭС до 2025 года предусматривается формирование общего биржевого товарного рынка, единого транспортного пространства. В проработке создание евразийской товаропроводящей сети. Таким образом, у предприятий концерна есть все предпосылки не только для укрепления своих позиций на рынке ЕАЭС, но и интенсивного углубления торгово-экономического сотрудничества с партнерами из стран союза, в результате которого экспорт товаров будет развиваться", - подчеркнули в концерне.-0-