Предприятия "Беллесбумпрома" в 1,6 раза увеличили экспорт в Санкт-Петербург в прошлом году

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 1,6 раза увеличили экспорт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в январе - ноябре 2021 года. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале концерна, передает БЕЛТА.

В северную столицу России и Ленинградскую область за 11 месяцев прошлого года предприятия концерна поставили продукции на $16,8 млн, что к уровню аналогичного периода 2020 года составило 160%.

"В товарной структуре экспорта наибольшую долю заняли древесные плиты - около 40%, а также мебель (27%), бумага и картон (24%). Всего ассортимент товаров предприятий концерна, поставленных в прошлом году в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, насчитывает порядка 15 наименований. Среди них деревянные окна и двери, фанера, спички, различная тара, целлюлоза, несколько видов продукции лесохимического производства (канифоль, скипидар и др.)", - говорится в сообщении.

Сотрудничество предприятий концерна "Беллесбумпром" с российскими партнерами строится на принципах взаимного товарооборота. Предприятия отрасли приобрели в этом российском регионе различных компонентов и материалов на сумму $3 млн.-0-