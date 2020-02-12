Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году увеличили объемы производства почти на 15%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году увеличили объемы производства продукции на 14,9%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Организации концерна в 2019 году вышли на фактический рост по объемам производства и экспорта продукции. Сработали с положительной рентабельностью продаж и обеспечили рост заработной платы. По концерну индекс промышленного производства в сопоставимых условиях составил 114,9%, а в фактических ценах - 109%. Главную роль здесь сыграло снижение цен", - сказали в пресс-службе.

На фанеру цена по сравнению с 2018 годом упала на 29,5%, на пиломатериалы - на 13%, на шлифованную ДСП - на 15,9%. В то же время на МДФ и ДВП во втором полугодии наметился рост цен. В мебельной отрасли стоимость тонны отгруженной продукции снизилась на 6,8%. В целлюлозно-бумажной падение цен наблюдалось по основным видам продукции: целлюлозе, бумаге и картону - в 1,7 раза. Это отразилось на размерах валютной выручки.

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году экспортировали продукции на $578,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2018-м. На внешние рынки организации отрасли поставили почти 70% общего объема произведенной продукции. Ассортимент экспорта - около 80 товарных позиций. Наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают различные древесные плиты ($161 млн), мебель ($124 млн), бумага и картон ($85,3 млн), фанера ($64 млн) и целлюлоза ($53,2 млн).

География поставок охватила 69 стран. "В целом по концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта на рынках ЕАЭС, Европейского союза и стран дальней дуги. На них приходится 37,8%, 35,1% и 27% поставок соответственно", - отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома". В Китай в 2019 году отгружена продукция на $49,2 млн, что в 3,3 раза больше уровня 2018 года. Планомерно растет экспорт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию. Увеличиваются поставки и в страны Европы: экспорт в Финляндию вырос более чем в 10 раз, в Австрию - почти в три раза, в Люксембург - в 1,3 раза. Наиболее крупным рынком сбыта для предприятий концерна остается Россия, куда поставлена продукция на $185,4 млн - 32% от общего объема экспорта. На втором месте - рынок Польши ($89,8 млн), на третьем - Украины ($59,8 млн).-0-