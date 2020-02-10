Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году увеличили производство импортозамещающей продукции на 9,3%

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году произвели импортозамещающей продукции на $530,5 млн, что на 9,3% больше, чем за 2018 год, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Продукцию выпускали 26 предприятий по 38 товарным позициям. "Это товары, которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее", - пояснила Ружена Новицкая.

Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки. В 2019 году ОАО "Светлогорский ЦКК" произвело 145 тыс. т целлюлозы, что в 5,6 раза больше, чем за 2018 год. Из общего объема производства порядка 20% целлюлозы поставлены отечественным потребителям.

Производство бумаги и картона выросло на 6,3% до 247,5 тыс. т, бумажных мешков и пакетов - на 40,9% до 144,6 млн штук, древесно-стружечных плит - на 2,4% до 566,3 тыс. условных куб.м, древесноволокнистых плит - на 3,3% до 131,4 млн условных кв.м, фанеры - на 0,4% до 272,1 тыс. куб.м.

"Наращиванием производства импортозамещающей продукции предприятия активно начали заниматься, когда ввели в эксплуатацию новые высокотехнологичные перерабатывающие мощности. Проведенная модернизация базовых деревообрабатывающих предприятий позволила значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и обеспечивать ее высокое качество", - отметила Ружена Новицкая. Так, с 2015 года объем производства импортозамещающей продукции вырос более чем в два раза (темп роста 213%). Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок за 2015-2019 годы обеспечена на уровне $574,3 млн. Внешнеэкономическое сальдо по товарным позициям, производимым концерном, имеет положительную динамику: в 2019 году оно составило порядка $287 млн и приросло на $207 млн по отношению к 2015-му.

Как отметила Ружена Новицкая, работа по развитию импортозамещения будет продолжена и далее. В качестве перспективных направлений "Беллесбумпром" рассматривает расширение ассортимента и рост объемов производства различных видов бумажной упаковки как альтернативы полиэтиленовой, а также производство качественного мелованного картона, который в значительных объемах используется в полиграфической, пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслях промышленности.-0-