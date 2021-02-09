Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили экспорт продукции на 5%

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт продукции в 2020 году на 5% по сравнению с 2019-м, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"Несмотря на сложную ситуацию на рынках из-за пандемии коронавируса, предприятия отрасли смогли нарастить поставки продукции на внешние рынки до $608,5 млн, что превысило объем экспорта 2019 года почти на $30 млн. Таким образом, темп роста экспорта по итогам 2020 года по концерну составил 105%", - рассказала Ружена Новицкая.

Нарастить экспорт во многом удалось за счет увеличения объемов реализации продукции на рынки дальнего зарубежья: туда экспортировано на 11,4% больше товаров, чем в 2019 году (в страны Европейского союза - на 5,4% больше). Кроме того, экспорт в Китай вырос по итогам года почти в 1,3 раза. На 5,2% вырос экспорт в Россию, на 7% - в Украину. Среди стран дальнего зарубежья наибольший темп роста экспорта отмечен в США, Канаду, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Финляндию, Турцию, Индию, Индонезию.

В 2020 году после некоторого перерыва возобновились поставки продукции в Албанию, Ирландию, Исландию, Кипр, Мексику и иные страны. "В целом в ушедшем году продукция предприятий "Беллесбумпрома" экспортировалась на рынки 70 стран. Это самый широкий географический перечень экспортных поставок концерна за всю историю. Кроме того, в 2020 году концерн достиг и самого высокого уровня экспорта в объеме реализуемой продукции. На внешние рынки поставлено 76,2% того, что было произведено предприятиями "Беллесбумпрома" в 2020 году", - отметила пресс-секретарь.-0-