Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили производство на 4%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства продукции на предприятиях "Беллесбумпрома" в 2020 году вырос по отношению к 2019-му на 4% почти до Br2 млрд, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт продукции, несмотря на сложную ситуацию на рынке из-за карантинных мер, увеличился по концерну на 5% и составил $608,5 млн. В 2020 году предприятия "Беллесбумпрома" расширили географию поставок до 70 стран. В экспорте складывается оптимальный баланс распределения рынков между странами ЕАЭС, Европейского союза и дальней дуги на уровне 36%, 35% и около 30% соответственно.

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