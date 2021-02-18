18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году планируют увеличить экспорт не менее чем на 6,5%, сообщил председатель концерна Михаил Касько на итоговом заседании совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди основных задач на 2021 год для организаций "Беллесбумпрома" - продолжить наращивание экспорта товаров не менее чем на 6,5% к уровню 2020 года. Объем производства в целом по концерну надо нарастить не менее чем на 5%. При этом наибольший рост промышленного производства ожидается в целлюлозно-бумажной и мебельной отраслях - ориентировочно на 16% и 6% соответственно", - сказал Михаил Касько.

Председатель концерна также поставил задачу нарастить объемы производства импортозамещающей продукции не менее чем на 10%. По его словам, для ее выполнения в последние годы проведена большая работа по развитию новых производств в деревообработке и целлюлозно-бумажной отраслях. "При этом надо снижать импортоемкость производства и в целом затраты на выпуск продукции. Запланировано получение экономии в целом по концерну на сумму Br418 млн, что обеспечит снижение затрат на 20,7%", - отметил он.

"Текущий год мы начали с хорошими результатами. По оперативным данным, объем промышленного производства в январе вырос по отношению к январю 2020 года на 4%, что на 3,4 процентных пункта выше планового значения, предусмотренного в бизнес-планах развития организаций. Экспорт в январе вырос на 12,2%. Наша задача - не сбавлять темпы, делать все возможное, чтобы получить большую отдачу от производственной деятельности. Предприятия нашей отрасли в 2021 году должны стать драйверами роста в промышленности, и для этого у нас есть все ресурсы: собственное сырье - лес, перерабатывающие мощности - модернизированные предприятия, рынки сбыта, высокое качество выпускаемой продукции и профессиональные кадры. Уверен, мы справимся с этой задачей", - заявил Михаил Касько.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию ряд новых производств. В их числе завод по производству многослойного картона на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" и новое производство по выпуску древесного топлива (пеллет) в Витебске. На двух площадках в Витебской области начнется строительство еще двух пеллетных производств. Кроме того, Светлогорский ЦКК приступил к реализации проекта по созданию производства упаковочных видов бумаг из сульфатной беленой целлюлозы. В проработке и развитие полиграфического производства в холдинге "Белорусские обои".-0-

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году работали устойчиво, несмотря на пандемию - Касько