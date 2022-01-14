14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году приблизились к $1 млрд экспорта. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятия концерна в прошлом году сработали уверенно. Та планка, которую мы обещали достичь во время доклада в Добруше главе государства, достигнута и даже немного превышена. Мы приблизились к $1 млрд экспорта. Кроме того, мы вернули инвестиционных кредитов предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности на сумму более Br500 млн. Все обязательства перед бюджетом, банками, трудовыми коллективами выполнены. Заработная плата выросла и на большинстве предприятий, особенно модернизированных, превысила Br1,5 тыс.", - сказал Михаил Касько.

По его словам, в текущем году драйверами роста будут Добрушская бумажная фабрика "Герой труда", Завод газетной бумаги в Шклове и Светлогорский ЦКК. "Это тот резерв, который на фоне стабильной работы остальных предприятий должен послужить стимулом, чтобы мы не только удержали планку, но и немного приросли. Есть все предпосылки для достижения показателей, заложенных в бизнес-планы предприятий, несмотря на сложности, связанные с пандемией", - отметил председатель концерна.

На эту пятилетку запланирован ряд инвестиционных проектов. В их числе проект по строительству бумагоделательной машины для мешочной бумаги из целлюлозы на Светлогорском ЦКК. "Еще один проект запланирован в Ивацевичах. Рассчитываем расширить производство древесно-стружечных плит. Видим устойчивый спрос на этот вид плитных материалов. Это послужит дополнительным толчком, чтобы развивалась мебельная промышленность в стране", - добавил Михаил Касько.

Кроме того, в этом году будет запущен пеллетный завод в Витебске. "Мы еще больше углубим переработку низкосортного сырья", - подчеркнул председатель концерна.-0-