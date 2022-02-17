17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году увеличили экспорт на 48,2%. Об этом сообщил председатель концерна Михаил Касько во время заседания совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2021 году концерном выполнены все установленные показатели социально-экономического развития. "Экспорт предприятий концерна вырос на 48,2%", - рассказал Михаил Касько. В стоимостном выражении поставки за рубеж приблизились к $1 млрд.
Индекс промышленного производства по итогам года составил 110,7% при согласованном задании 106,1%.
Импортозамещающую продукцию производят 26 предприятий по 50 товарным позициям, в числе которых целлюлоза, ДСП, ДВП (МДФ), фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, бумага газетная и санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее. За 2021 год темп роста объема выпуска импортозамещающей продукции по концерну составил 163% к 2020 году.-0-
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году повысили рентабельность продаж и зарплату работникам