Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале экспортировали в Китай продукции на $12,1 млн

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" значительно увеличили экспорт продукции в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В первом квартале текущего года предприятиями концерна на рынок Китая поставлено продукции на $12,1 млн, что значительно превышает уровень экспорта за аналогичный период прошлого года, когда объем отгрузок составил лишь $246,6 тыс.", - проинформировали в пресс-службе.

2018-й для предприятий концерна стал годом активного освоения рынка Китая. Объемы отгрузок прирастали с каждым кварталом и достигли своего наибольшего роста к концу года. В итоге за прошедший год в Китай поставлено продукции на $14,7 млн, что в пять раз превысило уровень 2017 года. Основу экспорта составила беленая сульфатная целлюлоза производства ОАО "Светлогорский ЦКК". Кроме того, в эту страну поставлялись пиломатериалы, бумага, картон и фанера.

В ноябре 2018 года продукция предприятий концерна была представлена на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае. В рамках этой выставки были подписаны контракты с китайскими компаниями на поставку новых партий продукции.

"Таким образом, сотрудничество между предприятиями концерна "Беллесбумпром" и китайскими партнерами динамично развивается и набирает обороты. Рассматривается экспорт широкого ассортимента целлюлозно-бумажной продукции. Это не только сульфатная беленая целлюлоза, но и изделия из нее, а также различные виды бумаги, картона, тара, упаковка и продукция деревообработки", - рассказали в концерне.-0-