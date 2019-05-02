Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили производство импортозамещающей продукции на 9,1%

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом квартале произвели импортозамещающей продукции на $135,4 млн, что на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Выпуск импортозамещающей продукции осуществляли 25 организаций отрасли по 32 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся древесно-волокнистые плиты (в том числе МДФ) и древесно-стружечные, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы. В первом квартале ОАО "Светлогорский ЦКК" произвело 26,4 тыс. т целлюлозы. Она поставлялась для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки, а также на рынок Китая.

Растут и объемы производства древесных плит: ДСП выпущено на 4% больше, ДВП - на 3,3%. Производство бумаги и картона выросло на 13,4% до 83,4 тыс. т.-0-